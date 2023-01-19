Apple Watch вызвала вооруженную полицию в спортзал
Тренер по боксу из Сиднея случайно вызвал вооруженную полицию, воспользовавшись экстренной функцией Apple Watch. Об этом сообщает австралийский портал News.com.
Как стало известно изданию, 34-летний тренер по тайскому боксу Джейми Аллейн вызвал полицию в спортзал, когда тренировал своих клиентов. Как оказалось, Аллейн случайно воспользовался экстренной функцией умных часов Apple Watch, которые зафиксировали крики и звуки во время тренировки и передали запись местной полиции. По словам тренера, он был шокирован, когда примерно в 7:45 по местному времени 15 вооруженных полицейских появились в его спортзале.
Позже мужчина выяснил, что произносимые им команды «1-1-2» были восприняты часами как сигнал набрать номер короткий 112, за которым в Австралии закреплены экстренные службы. Часы передали диспетчеру звук с микрофона в тот момент, когда Аллейн кричал «хороший выстрел», имея в виду удачный удар спортсмена.
Позже тренер объяснил, что надел свои часы на время тренировки и, видимо, случайно зажал кнопку вызова. «Я хвалю местную полицию за оперативную реакцию — но, к счастью, это не было чем-то серьезным», — рассказал Джейми Аллейн журналистам.
В декабре представители экстренных служб США и Канады заявили о большом количестве ложных вызовов с устройств Apple. Ошибочные срабатывания новой функции экстренного вызова участились в туристических регионах — например, на горнолыжных курортах.