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12:41, 19 января 2023Наука и техника

Apple Watch вызвала вооруженную полицию в спортзал

News.com: тренер по боксу случайно вызвал вооруженную полицию через Apple Watch

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Тренер по боксу из Сиднея случайно вызвал вооруженную полицию, воспользовавшись экстренной функцией Apple Watch. Об этом сообщает австралийский портал News.com.

Как стало известно изданию, 34-летний тренер по тайскому боксу Джейми Аллейн вызвал полицию в спортзал, когда тренировал своих клиентов. Как оказалось, Аллейн случайно воспользовался экстренной функцией умных часов Apple Watch, которые зафиксировали крики и звуки во время тренировки и передали запись местной полиции. По словам тренера, он был шокирован, когда примерно в 7:45 по местному времени 15 вооруженных полицейских появились в его спортзале.

Позже мужчина выяснил, что произносимые им команды «1-1-2» были восприняты часами как сигнал набрать номер короткий 112, за которым в Австралии закреплены экстренные службы. Часы передали диспетчеру звук с микрофона в тот момент, когда Аллейн кричал «хороший выстрел», имея в виду удачный удар спортсмена.

Позже тренер объяснил, что надел свои часы на время тренировки и, видимо, случайно зажал кнопку вызова. «Я хвалю местную полицию за оперативную реакцию — но, к счастью, это не было чем-то серьезным», — рассказал Джейми Аллейн журналистам.

В декабре представители экстренных служб США и Канады заявили о большом количестве ложных вызовов с устройств Apple. Ошибочные срабатывания новой функции экстренного вызова участились в туристических регионах — например, на горнолыжных курортах.

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Андрей Ставицкий
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