Apple Watch вызвала вооруженную полицию в спортзал

News.com: тренер по боксу случайно вызвал вооруженную полицию через Apple Watch

Тренер по боксу из Сиднея случайно вызвал вооруженную полицию, воспользовавшись экстренной функцией Apple Watch. Об этом сообщает австралийский портал News.com.

Как стало известно изданию, 34-летний тренер по тайскому боксу Джейми Аллейн вызвал полицию в спортзал, когда тренировал своих клиентов. Как оказалось, Аллейн случайно воспользовался экстренной функцией умных часов Apple Watch, которые зафиксировали крики и звуки во время тренировки и передали запись местной полиции. По словам тренера, он был шокирован, когда примерно в 7:45 по местному времени 15 вооруженных полицейских появились в его спортзале.

Позже мужчина выяснил, что произносимые им команды «1-1-2» были восприняты часами как сигнал набрать номер короткий 112, за которым в Австралии закреплены экстренные службы. Часы передали диспетчеру звук с микрофона в тот момент, когда Аллейн кричал «хороший выстрел», имея в виду удачный удар спортсмена.

Позже тренер объяснил, что надел свои часы на время тренировки и, видимо, случайно зажал кнопку вызова. «Я хвалю местную полицию за оперативную реакцию — но, к счастью, это не было чем-то серьезным», — рассказал Джейми Аллейн журналистам.

В декабре представители экстренных служб США и Канады заявили о большом количестве ложных вызовов с устройств Apple. Ошибочные срабатывания новой функции экстренного вызова участились в туристических регионах — например, на горнолыжных курортах.