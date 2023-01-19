США выделят 125 миллионов долларов Украине на гражданскую инфраструктуру
Госдеп США объявил, что выделит Украине еще 125 миллионов на гражданскую инфраструктуру
Власти США решили выделить Киеву еще 125 миллионов долларов помощи на восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе электросетей, пострадавших в результате атак. Это финансирование будет поступать из недавно принятого Закона о дополнительных ассигнованиях Украине на 2023 год, говорится на сайте Госдепа.
Финансирование будет использовано для приобретения необходимого промышленного оборудования, чтобы украинские власти смогли обслуживать системы водоснабжения и отопления в Киеве и его окрестностях.
18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что более половины энергообъектов республики повреждены. По его словам, в стране необходимо восстановить около 160 тысяч объектов инфраструктуры.