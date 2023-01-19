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07:28, 19 января 2023Мир

США выделят 125 миллионов долларов Украине на гражданскую инфраструктуру

Госдеп США объявил, что выделит Украине еще 125 миллионов на гражданскую инфраструктуру

Фото: Unsplash

Власти США решили выделить Киеву еще 125 миллионов долларов помощи на восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе электросетей, пострадавших в результате атак. Это финансирование будет поступать из недавно принятого Закона о дополнительных ассигнованиях Украине на 2023 год, говорится на сайте Госдепа.

Финансирование будет использовано для приобретения необходимого промышленного оборудования, чтобы украинские власти смогли обслуживать системы водоснабжения и отопления в Киеве и его окрестностях.

18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что более половины энергообъектов республики повреждены. По его словам, в стране необходимо восстановить около 160 тысяч объектов инфраструктуры.

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Виктория Кондратьева
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