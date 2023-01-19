Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог

Глава Читы Ярилов заплатил 100 тысяч рублей за ремонт Lexus после попадания в яму

Глава Читы в Забайкальском крае Евгений Ярилов лишился определенной суммы денег после того, как попал в дорожную яму на своем автомобиле и был вынужден потратиться на ремонт. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Российский чиновник владеет автомобилем марки Lexus LX470. После попадания в яму он заплатил за ремонт 100 тысяч рублей. Глава города пообещал не подавать в суд на коммунальщиков.

«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример. Я говорю за всех жителей города», — заявил Ярилов.

В августе 2022 года в Красноярске во время ремонтных работ грузовик провалился под новый асфальт. Груженый автомобиль сдавал назад на участке на улице Калинина, где проходил ремонт дороги, и в какой-то момент начал постепенно уходить под землю.