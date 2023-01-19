Российский мэр посоветовал заткнуться критиковавшим сбор банок для нужд СВО

Мэр Агидели посоветовал заткнуться критиковавшим сбор консервных банок для нужд СВО

Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов посоветовал заткнуться жителям, которые остались недовольны акцией по сбору консервных банок для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий комментарий он опубликовал под постом в группе «Агидель Онлайн» во «ВКонтакте».

В группе развилась дискуссия под публикацией о сборе банок и парафина для окопных свечей. Политик пояснил, что акция проводится не из-за нехватки чего-либо, а для того, «чтобы быть причастным».

«Не побоюсь быть жестким, хотя возможно, что моя должность призывает меня быть сдержанным. Замолчите! Заткнитесь! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей в суверенитет нашей страны!» — написал Гильванов.

В комментарии изданию «Подъем» градоначальник позже заявил, что не собирается менять свои формулировки.

«Эти люди, к которым я жестко обратился, целенаправленно ведут свою грязную работу, навязывая свое мнение нашим жителям. Я не вижу в их словах то, что они "всего лишь не хотят, чтобы умирали парни". Не бывает так: "Мы не хотим, чтобы ребята умирали". Но вы не помогаете им выжить. Не помогаете им, чтобы они победили. Так?» — сказал Гильванов.

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