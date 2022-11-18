Российская чиновница ответила протестующим фразой «только здесь погавкаете?»

Чиновница из Суздаля ответила устроившим протест фразой «только здесь погавкаете?»

В поселке Сокол Суздальского района Владимирской области глава управления имуществом и землеустройством Суздальского района Светлана Фомина спросила протестующих: «Вы только здесь погавкаете?» Короткий отрывок разговора опубликован в группе «День во Владимире» во «ВКонтакте».

В Соколе местные жители уже около года выступают против кладбища, которое власти хотят основать рядом с населенным пунктом.

«Мы, жители поселка Сокол, против размещения кладбища рядом с поселком. Во-первых, идет нарушение всех экологических норм. Мы ходим в лес, собираем грибы, ягоды. Во-вторых, это морально очень будет давить на население», — цитирует «Шестой канал» слова одной из жительниц.

В свою очередь чиновница объяснила, что ее спровоцировали на эту фразу протестующие, которые вели себя некорректно.

«Они бы выложили еще то, как они себя вели, но они этого не сделали, естественно. Они именно так себя и вели. Конечно, это неправильная реплика, эта грубость была спровоцирована поведением массы людей, которые оскорбляли, обвиняли, не выслушивали, поэтому это вырвалось», — приводит «Подъем» слова Фоминой.

Ранее сообщалось, что депутат городской думы Свердловской области Максим Демашин назвал школьника с длинными волосами слизняком и оскорбил его мать. Таким образом чиновник отреагировал на жалобу местных жителей.