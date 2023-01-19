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15:40, 19 января 2023Бывший СССР

Белоруссия заявила о гибридной войне против Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил, что против Москвы и Минска развязана гибридная война

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что против Москвы и Минска развязана гибридная война. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Против нас фактически развязана гибридная война, которая ставит целью измотать и ослабить как Беларусь, так и Россию. И будем прямо говорить, ослабить нашу государственность и наш суверенитет. Но мы уже окрепли сообща и выстоим, как это было неоднократно в нашей общей истории», — сказал он во время общения с журналистами после совместного заседания коллегий МИД государств.

По словам Алейника, отношения России и Белоруссии укрепились за прошедший год. Он отметил, что есть все основания полагать на сохранение такой динамики и в 2023 году. Как утверждает глава МИД, любой ущерб можно минимизировать благодаря более тесной кооперации и интеграции двух стран. Алейник подчеркнул, что Москва и Минск «не согнулись» в условиях нарастающего давления со стороны Запада.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сотрудничество в военно-политической сфере и обеспечение совместной безопасности. Как сообщается, стороны затронули все стратегические направления дальнейшего углубления союзничества государств.

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Кристина Есикова
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