Лавров обсудил с Лукашенко военное сотрудничество

Глава МИД России Лавров заявил, что обсудил с Лукашенко военное сотрудничество двух стран

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сотрудничество двух стран в военно-политической сфере и обеспечение совместной безопасности. Об этом заявил сам глава российской дипломатии в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества, в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются президентами наших государств в контексте продвижения Союзного государства, России, Белоруссии, и в военно-политической сфере, сфере обеспечения нашей безопасности», — сказал Лавров.

Ранее он также сообщил, что Россия и Белоруссия разделяют единую позицию в вопросе целей спецоперации на Украине. Лукашенко же в ходе переговоров указал на неудавшуюся попытку Запада задушить Минск и Москву.