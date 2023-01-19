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21:04, 19 января 2023Силовые структуры

Россиянин написал заявление на планировавшего вступить в ряды ВСУ брата

В Севастополе мужчина написал заявление на брата, планировавшего вступить в ряды ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Севастополе 47-летний местный житель написал в полицию заявление на младшего брата, который планировал вступить в ряды ВСУ. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Mash.

В 2019 году родственник севастопольца поехал в Херсон, где, по его же словам, прописался и вступил в украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Вскоре мужчина вернулся к семье в Крым и стал работать таксистом, однако в последние месяцы заговорил о том, что «украинцы скоро зайдут в Крым», и он поможет им с «зачистками».

По данным издания, россиянин обратился к правоохранителям из страха, что его брат специально устроился в такси, чтобы фотографировать военные объекты для украинских спецслужб. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полиция задержала информаторов ВСУ, передававших данные о российских военных.

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Илона Палей
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