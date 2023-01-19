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09:54, 19 января 2023Экономика

Цены на нефть резко снизились

Цены на нефть сорта Brent упали на 3,5 доллара за баррель

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В четверг, 19 января, биржевые цены на нефть резко снизились с достигнутых накануне локальных максимумов. После роста выше 87,5 доллара за баррель мартовские фьючерсы опустились ниже 84 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 9:40 по московскому времени, цена скорректировалась до 84,12 доллара за баррель. Причиной падения стали статистические данные по США, которые продемонстрировали, что в декабре объем промышленного производства сократился на 0,7 процента, что на 0,6 процентных пункта хуже ожиданий большинства аналитиков. Также фиксируется более значимое снижение розничных продаж — на 1,1 процента против ожидаемых 0,8 процента.

На этом фоне тревога по поводу спроса растет, а данные Американского института нефти (API), сообщившего о росте запасов в США за неделю на 7,6 миллиона баррелей (ожидалось падение на 1,75 миллиона), только усиливают опасения трейдеров.

При этом в феврале в США ожидается рекордная добыча сланцевых нефти и газа — 9,38 миллиона баррелей и 2,74 миллиарда кубометров соответственно.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в текущем году США, скорее всего, сумеют избежать рецессии. А если падение ВВП все же случится, то это будет незначительное падение, уверена она.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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