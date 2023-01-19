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14:00, 19 января 2023Культура

Карди Би вновь посетила зал суда из-за невыполнения общественных работ

Карди Би вновь посетила зал суда из-за невыполнения общественных работ после драки в клубе

Фото: SMG / Globallookpress.com

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би вновь посетила зал суда из-за невыполнения общественных работ. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, артистка оказалась в суде после несоблюдения наказания, которое было предписано ей в сентябре прошлого года из-за драки в одном из клубов Нью-Йорка, произошедшей в 2018 году. Тогда Карди Би приговорили к 15 суткам общественных работ.

Сообщается, что в этот раз судья обязал исполнительницу закончить работы до 1 марта этого года. В юридической команде артистки отметили, что певица ценит решение властей о выделении дополнительного времени.

Ранее Верховный уголовный суд округа Беннингтон приговорил звезду сериала «Флэш» Эзру Миллера к году исправительных работ за незаконное проникновение в дом.

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Анастасия Астахова
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