American Greatness: вера Украины в победу над Россией приведет Киев к краху

Научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт оценил ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он написал в материале для American Greatness.

Вайхерт прокомментировал шансы Украины на победу и подчеркнул, что подобные убеждения приведут Киев к краху. По его словам, НАТО не позволяет государству допускать переговоры о перемирии с Россией. При этом альянс отказывает Киеву в поставках необходимых ей танков.

«Вместо того, чтобы тянуть украинцев вслед за собой к эскалации, почему бы Западу не помочь положить конец боевым действиям, пока еще осталась хоть какая-то Украина?» — отметил эксперт из США.

При поражении Украины возникнет вопрос о существовании НАТО, предположил Вайхерт. В случае развития такого сценария Европа испытает раскол, уверен он. По мнению автора статьи, США также столкнутся с трудностями, поскольку они потерпят «потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности победы Москвы. По его словам, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел множество испытаний.