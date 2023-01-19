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09:54, 19 января 2023Мир

В Турции оценили сложность ведения переговоров по Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу признал сложность ведения переговоров между Россией и Украиной

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу оценил сложность ведения переговоров между Россией и Украиной. Его слова приводит газета Yeni Akit.

«Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились, все стало сложнее», — признал он.

Глава ведомства также выразил сожаление касательно появления различных областей для обсуждения в рамках переговоров.

Ранее в России прокомментировали возможность переговоров с украинскими властями. Уточняется, что глава МИД Сергей Лавров отверг возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, требования Киева нереализуемы.

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Анастасия Заикина
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