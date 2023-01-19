Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:14, 19 января 2023Экономика

Во Франции обеспокоились последствиями сокращения контактов с Россией

Французский депутат Лоро заявила об угрозе экономике из-за разрыва контрактов с Россией

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Сокращение российско-французского сотрудничества по ряду направлений, связанным с торговлей сырья, приведет экономику не только Франции, но и всей еврозоны, к новому финансовому кризису, считает депутат Национального собрания Мари-Франс Лоро. Об этом стало известно из ее письма к министру экономики Брюно ле Мэру. Текст обращения парламентария имеется в распоряжении «Ленты.ру» .

«Мадам Мари-Франс Лоро предупреждает министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета [Брюно ле Мэра] о доказанном риске нового финансового кризиса, который происходит, в частности, в зоне евро и, следовательно, во Франции. (...) Существует очень большое количество действующих контрактов на производную продукцию из российского сырья», — говорится в письме.

Сегодня финансовые рынки очень зависят от производных из российского сырья продуктов

Мари-Франс Лородепутат Национально собрания Франции

По ее словам, французские банки активно участвуют в финансировании этого сырья, и сложившаяся ситуация ставит ЕС и, в частности, Францию под угрозу обвала банковского индекса всей еврозоны.

«Нужно сказать французам, что этот разрыв, который влияет на рынки производной продукции, возникший после финансовых санкций, введенных Европой в отношении России, ставит мир и взаимозависимые национальные экономические системы перед лицом нового финансового кризиса», — уточняет депутат.

Лоро спрашивает министра, какие меры он принял, чтобы защитить Францию ​​от этого нового риска финансового краха

Мари-Франс Лородепутат Национально собрания Франции

Ранее стало известно о том, что Европа начала готовиться к отказу от дизельного топлива. Сообщалось, что европейские трейдеры активно закупают этот вид ресурсов до момента вступления эмбарго на него, что произойдет 5 февраля 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере
В Meta задумали разрешить публиковать обнаженную грудь в Facebook и Instagram
Назван способ спастись при ядерном взрыве
Украина нанесла удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе
Евросоюз попросит у стран-членов увеличить выплаты в бюджет блока
Военкор рассказал о подземной операции ЧВК «Вагнер»
В Совфеде отреагировали на идею отдавать жилье уехавших россиян сиротам
Американцы возмутились неаккуратным обращением Байдена с документами
Умер басист группы Screaming Trees Ван Коннер
Карьера Шольца оказалась под угрозой из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.