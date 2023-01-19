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20:42, 19 января 2023Мир

Кипр начал лишать гражданства людей из антироссийского санкционного списка

Cyprus Mail: Кипр начал лишать гражданства людей из антироссийского санкционного списка

Фото: Datingjungle / Unsplash

Кипр начал процедуру лишения гражданства в отношении десяти человек из антироссийских санкционных списков Евросоюза. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря правительства Кипра Ниови Паризину.

«Совет министров решил начать процесс лишения гражданства трех инвесторов и их семерых иждивенцев на основании расследования, проведенного МВД», — сообщила глава кабмина, добавив, что кипрские паспорта уже изъяли у шестерых человек.

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Ранее Совет министров Кипра заявил, что власти приняли решение лишить гражданства республики девять человек. Речь шла о трех инвесторах и их шести иждивенцах (супругах, детях или родителях).

Кипр предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям с 2007 года. С 2013 года власти выдали около четырех тысяч «золотых паспортов» тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Однако программу выдачи отменили 1 ноября 2020 года после расследования Al Jazeera, согласно которому власти выдают паспорта преступникам. Кроме того, некоторые страны, в том числе США, критиковали Кипр за такую практику.

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Глеб Бажуткин
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