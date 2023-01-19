Провалившегося в пещеру на прогулке пса спустя два дня спасли волонтеры

В Австралии волонтеры спасли застрявшего в пещере пса и вернули его хозяйке

В Новом Южном Уэльсе, Австралия, волонтеры спасли застрявшего в пещере на два дня стаффордширского бультерьера и вернули его домой в целости и сохранности. Об этом сообщает Daily Mail.

В субботу, 14 января, Дебора Мэй прогуливалась вдоль побережья вместе с псом по кличке Джакс, когда он внезапно провалился в узкую расщелину в скалах. Испуганная женщина отчаянно пыталась вызволить собаку из западни, но у нее ничего не получалось. Тогда она поняла, что без посторонней помощи ей не справиться.

Хозяйка пса разместила объявление с просьбой о помощи. Она нуждалась как в людях, так и в инвентаре для проникновения в пещеру. К удивлению женщины, желающих отправиться на спасение Джакса оказалось так много, что некоторым даже пришлось отказать.

По словам Мэй, она смирилась с худшим сценарием и мысленно попрощалась с любимым питомцем, но в глубине души все же продолжала надеяться на чудо. В понедельник, 16 января, спасатели-волонтеры вытащили Джакса из пещеры. Изможденный, но невредимый пес, благодарил своих спасителей и радостно вилял хвостом.

Собаку осмотрели ветеринары, после чего она поела и уснула. «Мы хотим искренне поблагодарить всех за поддержку в спасении нашего мальчика. Его искупали, он измучен и сейчас спит», — сказала журналистам Мэй.

Ранее сообщалось, что ветеринар в Турции спас жизнь погребенным под землей собаке и ее щенкам, откопав их из завала голыми руками. «Их общее состояние очень хорошее. Мать и щенки в безопасности. Я буду заботиться о них, как о своих», — заявил он.