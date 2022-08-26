Ветеринар спас погребенных под оползнем собаку и щенков

В Турции мужчина после оползня голыми руками откопал из завала собаку и щенков

Ветеринар в Турции спас жизнь погребенным под землей собаке и ее щенкам, откопав их из завала голыми руками. Об этом сообщает Daily Mail.

Сонер Бюйюмез работал на ферме в отдаленном регионе Турции вскоре после того, как там произошел оползень. Он услышал жалобное собачье скуление и понял, что животное зовет на помощь. Ветеринар побежал к месту оползня и быстро нашел бездомную собаку, которая по шею ушла в заполненную грязью яму и не могла пошевелиться. Над поверхностью торчала только голова животного.

Мужчина раскопал грязь голыми руками и небольшой лопатой. Он сумел извлечь собаку и спасти ее от медленной и мучительной смерти. Но собака продолжала скулить, хотя она не была травмирована. Бюйюмез понял, что под землей остаются другие животные.

Ветеринар и его коллега опустились на колени и продолжили раскапывать почву и камни. Через несколько минут они нашли крошечное тельце щенка, чья шерсть слиплась от грязи. Опасаясь, что щенок погиб, Бюйюмез отчаянно начал раскапывать землю, чтобы высвободить его. Оказалось, что животное в порядке.

Мужчины продолжали копать в течение двух часов и смогли спасти в общей сложности восемь щенков. Один из них погиб, но благодаря действиям ветеринара и его коллеги, собака воссоединилась с оставшимися семью здоровыми и сильными щенками.

Бюйюмез решил приютить собаку и ее щенков. «Их общее состояние очень хорошее. Мать и щенки в безопасности. Я буду заботиться о них как о своих», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в английском городе Коалвилл, графство Лестершир, пожарные и представители Королевского общества защиты животных спасли застрявшего в барсучьей норе на 60 часов лабрадора. Его осмотрели ветеринары и вернули счастливому хозяину.