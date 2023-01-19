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15:02, 19 января 2023Экономика

Европейский банк потерпит рекордный убыток из-за вложений в Россию и Белоруссию

ЕБРР потерпит рекордный убыток из-за потерь от портфельных инвестиций в РФ и Белоруссии

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что потерпит рекордные убытки по итогам деятельности в 2022 году, главным образом из-за потерь от портфельных инвестиций в России и Белоруссии, заявила президент организации Одиль Рено-Бассо в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Ее цитирует Reuters.

До начала военного конфликта на Украине стоимость этих активов в портфеле банка составляла около миллиарда долларов. Рено-Бассо подчеркнула, что неблагоприятные рыночные условия и просроченные кредиты оказали гораздо меньший вклад в потери ЕБРР, чем инвестиции в России и Белоруссии. Она напомнила, что в 2021 году банк получил рекордную прибыль — теперь же рекордным оказался убыток.

Кроме того, Рено-Бассо подтвердила, что до конца 2023 года выплатит Украине обещанную сумму в три миллиарда евро, в том числе на восстановление инфраструктуры. В 2022-м Киев уже получил от ЕБРР 1,7 миллиарда евро, и теперь банку предстоит перечислить еще 1,3 миллиарда евро.

Рено-Бассо оценила общие инвестиции ЕБРР в 40 странах мира в 2022 году в рекордные 13,1 миллиарда долларов.

Еще в апреле финансовый институт решил лишить Россию и Белоруссию финансирования в связи с началом спецоперации на Украине. Инвестиции по всем проектам в обеих странах были приостановлены. Одиль Рено-Бассо тогда выразила сожаление, что организации пришлось принять такое решение, но подчеркнула, что в текущих геополитических условиях у нее не оставалось другого выбора.

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Софья Ермакова
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