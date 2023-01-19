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23:20, 19 января 2023Мир

В офисе Зеленского назвали США лучшим другом Украины

Глава офиса Зеленского Ермак назвал США лучшим другом Украины из-за объема помощи Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал Соединенные Штаты лучшим другом Украины, аргументируя это объемом финансовой и военной помощи от Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

«Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», — заявил политик в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, комментируя вопрос о «лучшем друге Украины». Ермак также добавил, что Украина ценит помощь всех партнеров.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх анонсировала новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева. Раскрывать детали она отказалась.

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Варвара Кузьмина
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