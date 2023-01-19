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22:58, 19 января 2023Мир

США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине с учетом текущих запросов Киева

Фото: Cheriss May / Reuters

Представитель Пентагона Сабрина Сингх анонсировала новый пакет военной помощи Украине с учетом текущих запросов Киева. Ее слова передает РИА Новости.

«Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи», — сообщила она. Сингх не стала раскрывать детали следующего пакета помощи, однако уточнила, что он, как и предыдущие, будет соответствовать некоторым из основных потребностей Киева, который продолжает просить больше бронетехники и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Сингх заявила, что Вашингтон пока не видит смысла передавать Украине танки Abrams. Она пояснила, что это связано, в частности, с высокой стоимостью на поддержание танков в боеспособном состоянии.

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Варвара Кузьмина
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