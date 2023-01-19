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01:51, 19 января 2023Мир

Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Европы к диалогу

Дипломат Логвинов: назначение постпреда России зависит от готовности Евросоюза к диалогу

Фото: Yves Herman / Reuters

Назначение постоянного представителя России при Евросоюзе связано с готовностью Брюсселя к политическому диалогу на должном уровне, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов. Об этом пишут «Известия».

Дипломат прокомментировал назначения постпреда. По его словам, оно зависит от того, когда ЕС продемонстрирует желание перейти к сотрудничеству и диалогу. По мнению Логвинова, его содержание должно подразумевать необходимость рабочего взаимодействия Москвы с Брюсселем на высоком уровне.

«Для начала еэсовцам следует, вспоминая известный афоризм, дать отдохнуть антироссийскому фонтану — отказаться от конфронтационной риторики в адрес нашей страны», — подчеркнул он.

Логвинов также сообщил, что ЕС придется договариваться с Москвой об основах мирного сосуществования.

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Марина Совина
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