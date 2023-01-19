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23:40, 19 января 2023Мир

Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы

В протестах против повышения пенсионного возраста приняли участие более миллиона французов

Фото: Baptiste Autissier / Globallookpress.com

Порядка 1,12 миллиона человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста во Франции. Демонстрации прошли по всей стране в четверг, 19 января. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.

Всего во Франции прошло более двухсот манифестаций. В публикации отмечается, что 80 тысяч французов вышли на улицы в Париже. Среди них — представители разных отраслей, сторонники движения «желтые жилеты» и радикалы black bloc.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, около 60 процентов граждан выступают против реформы, инициатором которой считают президента страны Эммануэля Макрона. При этом около 46 процентов жителей готовы выйти на демонстрации.

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Екатерина Подвигина
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