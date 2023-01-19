Врач перечислил распространенные ошибки при лечении боли в горле

Врач Зайцев назвал полоскание содой распространенной ошибкой при лечении боли в горле

Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил частые ошибки, которые совершают люди, столкнувшиеся с болью в горле. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Распространенной ошибкой специалист назвал полоскание горла содой. Зайцев рассказал, что такой метод лечения приносит облегчение только на время. «Сода пересушивает заднюю стенку глотки — это очень плохо. В момент полоскания [человеку] становится комфортно, но с течением времени, причем это короткое время, начинается иссушение слизистой [оболочки глотки], и воспаление еще сильнее мучает пациента», — предупредил он.

Также Зайцев предостерег от самостоятельного удаления пробок из миндалин с помощью ложки. По словам специалиста, если человек надавливает ложкой или любым другим предметом на миндалины, то делает себе только хуже, так как в таком случае воспаление усиливается. Еще одной частой ошибкой при лечении боли в горле врач назвал полоскание керосином. Он заявил, что использование этого метода может привести к раку гортани, небных миндалин или корня языка.

Ранее главный внештатный специалист-психиатр Московской области Антон Масякин в программе «О самом главном» предупредил о неочевидной вредной привычке, связанной с будильником. Он посоветовал не переводить будильник по утрам, так как эта привычка может спровоцировать нарушения сна, а также привести к ухудшению памяти и концентрации внимания.