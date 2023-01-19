Врач предупредил о связанной с будильником неочевидной вредной привычке

Психиатр Масякин назвал перевод будильника по утрам вредной привычкой

Главный внештатный специалист-психиатр Московской области, доктор медицинских наук Антон Масякин назвал перевод будильника по утрам неочевидной вредной привычкой. О том, почему не стоит передвигать время пробуждения, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Масякин признался, что в прошлом сам мог переводить будильник по утрам. «У меня такое действительно бывало, когда будильник переводится на пять-десять минут, чтобы поспать, и это воспринимается как бы, что ты отдохнешь еще пять-десять минут и потом просыпаешься», — рассказал он. Однако, как отметил психиатр, последние исследования ученых показали, что это вредная привычка, от которой лучше избавиться.

По словам Масякина, человек, который просыпается по будильнику не сразу, будет неотдохнувшим, вялым, раздражительным, даже если он спал ночью семь-восемь часов. Также врач предупредил, что эта связанная с будильником привычка может привести к нарушениям сна — человеку будет сложнее засыпать ночью. Кроме того, регулярный перевод будильника по утрам может спровоцировать ухудшение памяти и концентрации внимания, подчеркнул специалист.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» развеял миф о пользе антибактериального мыла. По его словам, это средство не защищает от вирусов и, более того, может нанести вред организму. При регулярном использовании такого мыла у человека может появиться устойчивость к антибиотикам, уточнил доктор.