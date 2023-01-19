Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:01, 19 января 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил о связанной с будильником неочевидной вредной привычке

Психиатр Масякин назвал перевод будильника по утрам вредной привычкой

Фото: Shutterstock

Главный внештатный специалист-психиатр Московской области, доктор медицинских наук Антон Масякин назвал перевод будильника по утрам неочевидной вредной привычкой. О том, почему не стоит передвигать время пробуждения, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Масякин признался, что в прошлом сам мог переводить будильник по утрам. «У меня такое действительно бывало, когда будильник переводится на пять-десять минут, чтобы поспать, и это воспринимается как бы, что ты отдохнешь еще пять-десять минут и потом просыпаешься», — рассказал он. Однако, как отметил психиатр, последние исследования ученых показали, что это вредная привычка, от которой лучше избавиться.

По словам Масякина, человек, который просыпается по будильнику не сразу, будет неотдохнувшим, вялым, раздражительным, даже если он спал ночью семь-восемь часов. Также врач предупредил, что эта связанная с будильником привычка может привести к нарушениям сна — человеку будет сложнее засыпать ночью. Кроме того, регулярный перевод будильника по утрам может спровоцировать ухудшение памяти и концентрации внимания, подчеркнул специалист.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» развеял миф о пользе антибактериального мыла. По его словам, это средство не защищает от вирусов и, более того, может нанести вред организму. При регулярном использовании такого мыла у человека может появиться устойчивость к антибиотикам, уточнил доктор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине и будущим войнам
Пентагон не увидел необходимости в поставках танков Abrams Украине
Названы способы проконтролировать работу стоматолога
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
В Крыму мужчина на BMW сбил двух детей и скрылся
Коуч по отношениям перечислила плюсы секса на первом свидании
Сотрудницу выгнали из офиса из-за неуместного платья
В России потребовали увеличить выплаты медикам
Премьер Новой Зеландии решила уйти в отставку
Армянские военные погибли из-за пожара в казарме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.