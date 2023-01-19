Москвичей предупредили о дождях и грозах

В МЧС предупредили жителей Москвы о дождях и грозах в ночь на 20 января

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях, в том числе дождях и грозах, в ночь на 20 января. Информация опубликована на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидаются местами грозы, дожди и мокрый снег. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Также москвичей предупредили о гололеде и гололедице на дорогах.

В связи с плохой погодой спасатели рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей, не делать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. «Будьте внимательны и осторожны!» — добавили там.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала, что 19 и 20 января в столице будут осадки преимущественно в виде дождя и температура в районе плюс 3-4 градусов. После 21 января ожидается похолодание.