Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 19 января 2023Россия

Москвичей предупредили о дождях и грозах

В МЧС предупредили жителей Москвы о дождях и грозах в ночь на 20 января

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях, в том числе дождях и грозах, в ночь на 20 января. Информация опубликована на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидаются местами грозы, дожди и мокрый снег. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Также москвичей предупредили о гололеде и гололедице на дорогах.

В связи с плохой погодой спасатели рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей, не делать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. «Будьте внимательны и осторожны!» — добавили там.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала, что 19 и 20 января в столице будут осадки преимущественно в виде дождя и температура в районе плюс 3-4 градусов. После 21 января ожидается похолодание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин решил «отдать победу» Венедиктову в суде из-за слов о ЧВК «Вагнер»
Эксперт по отношениям перечислила красноречивые признаки измены
Глюкоза продемонстрировала свои старания в спортзале после долгого перерыва
Сербия поможет Украине оборудованием для энергосистемы
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга США
Президент Хорватии отреагировал на критику после похвалы его позиции от Лаврова
Литва передаст Украине зенитные установки и два вертолета на 125 миллионов евро
Минфин предложил продлить запрет на вывоз лома и отходов драгметаллов
Женщина нашла своего двойника в интернете и удивила мать
Бельгия подарит Украине три тысячи тонн соли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.