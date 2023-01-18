Москвичам предрекли рекордно высокую за 15 лет температуру на Крещение

Синоптик Позднякова заявила о приходе оттепели в столичный регион

В день Крещения, 19 января, в Москве ожидается рекордно высокая температура для этого дня, прогнозируется +3... +4 градуса, рассказала «Ленте.ру» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, последний раз такой высокой температура в этот день была в 2007 году.

«19 января, в Крещение, температура будет самой высокой за последние 15 лет. У нас максимум этого числа наблюдался в 2007 году, мы сейчас прогнозируем плюс 3-4 градуса. Мы уже сегодня вышли на оттепель в Москве, погода стала очень теплой, на 6-7 градусов выше климатической нормы, в ближайшую неделю, по крайней мере до 21 числа. В остальном это будет мокрый снег. 19 и 20 января будут осадки преимущественно в виде дождя, потому что будет держаться температура плюс 3-4 градуса», — сказала она.

В дальнейшем, после 21 января температура вновь понизится, добавила специалист. При этом Позднякова исключила возможность возвращения морозов в столичный регион.

«До конца января таких морозов не предвидится, а в феврале [последние 30 лет] столько низкая температура случается крайней редко. Поэтому вероятность возвращения низкой температуры, очень сильных морозов в Москву ничтожна», — заключила синоптик.

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