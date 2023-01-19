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07:57, 19 января 2023Мир

США проследили за российским кораблем-разведчиком у берегов Гавайев

Береговая охрана США несколько недель отслеживало российское судно-разведчик у Гавайев

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Береговая охрана США в последние недели отслеживала движение российского судна-разведчика у побережья Гавайских островов. Помимо него, там увидели и другие военные корабли под иностранным флагом, пишет Fox News со ссылкой на заявление официальных лиц.

«В рамках наших ежедневных операций мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и возможностей совместных агентств», — заявил глава внешнеполитического ведомства, командующий Дэйв Милн.

Российские самолеты или корабли в последние месяцы также наблюдали у берегов Аляски и Канады, напоминает Fox News. Впрочем, о том, что российские судна видят у американских границ, неоднократно сообщали и ранее: в 2021-м глава Северного командования США (NORTHCOM), генерал ВВС Глен Ван Херк заявил, что самолеты РФ постоянно кружат у Аляски.

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Виктория Кондратьева
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