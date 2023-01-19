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00:21, 19 января 2023Мир

В США представили план контроля за помощью Украине

Госдепартамент и Пентагон представили Конгрессу план контроля помощи Украине

Фото: Pixabay

Генеральные инспекторы Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию (USAID) предоставили Конгрессу свой первый совместный план по контролю за расходованием средств, выделенных администрации США на оказание различной помощи и поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа, передает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что план описывает надзор трех генинспекторов и партнерских ведомств за деятельностью США, связанной с реагированием на ситуацию на Украине.

В документе также обозначены 64 уже запущенных или запланированных проекта, которые связаны с контролем за оказываемой США поддержкой.
Реализация еще 14 проектов, которые указаны в плане, уже завершилась.

Также ведомства напомнили, что Конгресс США выделил более 113 миллиардов долларов на усилия по реагированию на ситуацию на Украине. «Наши структуры делают надзор за расходованием этих средств своим главным приоритетом», — отмечается в плане.

Ранее стало известно, что США в скором времени собираются анонсировать один из крупнейших пакетов военной помощи Украине. При этом отмечается, что пока Киеву не планируют поставлять современные танки, о которых он просил.

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Марина Совина
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