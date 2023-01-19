В российском регионе полиция обнаружила в подвале жилого дома игорный клуб

В Краснодаре полиция обнаружила игорный клуб на цокольном этаже дома

В Краснодаре полиция обнаружила на цокольном этаже жилого дома игорный клуб. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Во время рейда в клубе находился постоянный клиент, два официанта и охранник. Сопротивления они не оказали. Из подпольного заведения были изъяты жесткие диски, черновые записи о посещениях и телефоны. Устанавливаются личности и местонахождение владельцев.

Ранее Mash Siberia опубликовал видео со штурмом спецназом подпольного казино в Томске.