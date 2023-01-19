Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:42, 19 января 2023Силовые структуры

В российском регионе полиция обнаружила в подвале жилого дома игорный клуб

В Краснодаре полиция обнаружила игорный клуб на цокольном этаже дома

Фото: МВД России

В Краснодаре полиция обнаружила на цокольном этаже жилого дома игорный клуб. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Во время рейда в клубе находился постоянный клиент, два официанта и охранник. Сопротивления они не оказали. Из подпольного заведения были изъяты жесткие диски, черновые записи о посещениях и телефоны. Устанавливаются личности и местонахождение владельцев.

Ранее Mash Siberia опубликовал видео со штурмом спецназом подпольного казино в Томске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Пригожин решил «отдать победу» Венедиктову в суде из-за слов о ЧВК «Вагнер»
Актер сериала «Ладога» умер в 18 лет
Врач назвала способы побороть тягу к сладкому
Xiaomi протестировала свой электрокар при экстремальной температуре
В России утвердили положение о контроле за деятельностью иноагентов
Диетолог назвал девять полезных для здоровья фруктов и овощей
В Раду внесли закон о запрете Украинской православной церкви
Кипр начал лишать гражданства людей из антироссийского санкционного списка
В российском регионе полиция обнаружила в подвале жилого дома игорный клуб
Мясников посоветовал способ отучиться от соленой и жирной еды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.