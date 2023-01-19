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10:40, 19 января 2023Из жизни

Девушка рассказала об определяющем будущее отношений с мужчиной вопросе

7News: девушка призвала представить потенциального бойфренда своим сыном

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница TIkTok, Изабелла Даффи из США, рассказала о вопросе, который определяет будущее отношений с партнером. Об этом сообщает 7 News.

Даффи призвала каждую девушку проверить, стоит ли строить серьезные отношения с мужчиной, представив его своим сыном. «Посмотрите на этого человека и спросите себя: "Если бы это был мой сын, а я была его матерью и растила его, гордилась бы я им, его характером и тем, кто он есть?"» — говорит она. По словам девушки, если ответ отрицательный, стоит разорвать отношения с бойфрендом.

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Пользовательница опубликовала видео наставлений в социальной сети. Ролик набрал более трех миллионов просмотров. Множество женщин поблагодарили Даффи и посчитали ее совет ценным для поиска достойного партнера. «Как мать взрослого сына я полностью согласна с этим советом», — утверждает одна из пользовательниц. «Если бы я услышала это в 19-летнем возрасте, это спасло бы меня от страданий», — пишет другая.

Ранее психотерапевт перечислила признаки отношений под угрозой разрыва. Долгие ссоры с выяснением того, кто и как был неправ, по мнению эксперта, являются тревожным звоночком для пары.

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Алиса Удовик
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