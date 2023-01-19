В Казахстане сообщили о предотвращении трех терактов

КНБ Казахстана сообщил о предотвращении трех терактов на стадии подготовки

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил три теракта на стадии подготовки в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

19 января глава государства встретился с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.

«Ермек Сагимбаев доложил, что в истекшем году исполнено поручение президента о реформировании и активизации работы спецслужбы. Велась превентивная работа по снижению террористических угроз. На стадии подготовки предотвращены три теракта», — говорится в сообщении.

По словам председателя КНБ, также в стране была нейтрализована радикальная группа, планировавшая массовые беспорядки во время внеочередных президентских выборов. Он добавил, что за террористические и экстремистские преступления в 2022 году было осуждено 56 человек, 134 иностранцев, причастных к экстремизму, не пустили в страну.

Ранее стало известно, что житель Казахстана получил 15 лет тюремного заключения за подготовку к теракту, вербовку людей для террористической деятельности и пропаганду захвата власти. Обвиняемый ранее работал силовиком.