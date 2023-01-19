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16:31, 19 января 2023Бывший СССР

Украинский министр понадеялась на победу Киева в 2023 году

Глава Минэкономики Украины Свириденко понадеялась на победу Киева в 2023 году

Фото: Andrea Shalal / Reuters

Глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко понадеялась на победу Киева в 2023 году, руководствуясь «оптимистичным прогнозом». Ее цитирует РИА Новости.

«Мы надеемся, что выиграем (…) очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году», — сказала она во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По словам министра, все зависит от военной помощи, тяжелого вооружения, противоракетных систем, всего, что поможет помочь Украине «на поле боя». Кроме того, дополнительным фактором является санкционная политика, добавила Свириденко. При этом ограничительные меры в отношении России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали власти Украины, отметила она.

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Кристина Есикова
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