Зеленский раскритиковал западные страны за нерешительность в поставках танков

Президент Украины Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в поставках танков

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков. Трансляция онлайн-выступления доступна на сайте международного экономического форума в Давосе.

По словам украинского лидера, существуют моменты, когда не нужно сомневаться в своих действиях.

«Когда ты говоришь: "Я дам танки, когда кто-то другой даст танки. Я мощный в Европе, и я помогу, если кто-то за пределами Европы поможет" — это не очень правильная стратегия», — подчеркнул Зеленский.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Берлин передаст военную технику Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

В свою очередь администрация Байдена считает, что время поставлять Вооруженным силам Украины американские танки Abrams еще не пришло. Замминистра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину, не увидел такой необходимости.