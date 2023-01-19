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10:49, 19 января 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал мужчину за обвинение в краже телефона и попал в СИЗО

В Амурской области поместили в СИЗО россиянина, зарезавшего мужчину за обвинение в краже

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Амурской области суд поместил в СИЗО 50-летнего местного жителя, зарезавшего 45-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 января в доме на улице Ключевой в селе Тахтамыгда нашли тело потерпевшего. Тогда следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Правоохранители задержали фигуранта, который рассказал, что поссорился с жертвой, так как тот обвинил его в краже телефона. Это разозлило россиянина, он взял нож и ударил им погибшего в шею, нанеся смертельное ранение.

Ранее стало известно, что в Курске охотника, застрелившего из ружья живущих по соседству супругов, осудили на 13 лет.

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Екатерина Власова
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