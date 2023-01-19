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09:33, 19 января 2023Силовые структуры

Российский пенсионер зарезал квартиранта во время застолья

В Новом Уренгое будут судить 64-летнего пенсионера, зарезавшего 41-летнего квартиранта

Фото: Яндекс.Карты

В Новом Уренгое суд рассмотрит дело 64-летнего местного жителя, зарезавшего 41-летнего мужчину. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 октября 2022 года пенсионер выпивал с квартирантом. Во время застолья он достал нож и вонзил его в грудь потерпевшему, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что обвиняемый был ранее судим по статье об особо тяжких преступлениях.

Ранее стало известно, что в Татарстане 34-летнего уголовника задержали за убийство друга ножом.

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Екатерина Власова
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