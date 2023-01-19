Французы раскритиковали отправку Украине танков Leclerc

Читатели газеты Le Figaro выступили против передачи танков Leclerc Украине

Читатели газеты Le Figaro выступили против инициативы, предполагающей передачу Киеву танков Leclerc. Критикуя эту идею, они выразили свое мнение под постом со статьей в Twitter, в которой говорится о том, что Франции и Германии предстоит решить, будут ли они поставлять Украине свои танки.

«Спасибо за продление войны и прежде всего за увеличение количества убитых украинцев..отлично продуманное [решение]», «Ура, грядет третья мировая», — написали пользователи с никами Lwashiga Didier и Le Normand.

«Я так понимаю, это для того, чтобы снизить напряженность [конфликта]?», «Ну вот, а почему бы нам не поставить палача из батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на пост президента Франции? Это было бы быстрее, не так ли?» — задались вопросами Anti-Sceptique и Camille2022.

Среди комментаторов нашлись и те, кто обрушились с критикой на президента страны.

«Макрон — человек, который уничтожит Францию ​​до конца» — заметил пользователь Red Dington.

«А дальше что? С другой стороны, мы могли бы отправить нашего президента», — предложил Concombre Masqué.

Ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом настаивал на том, чтобы Франция предоставила Киеву танки Leclerc. Кроме того, убедить поставить танки собственного производства хотят Берлин. Как стало известно СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом рассказал, что одобрит поставки танков Leopard 2, если на такой же шаг пойдут в Вашингтоне.