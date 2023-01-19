Французы раскритиковали отправку Украине танков Leclerc
Читатели газеты Le Figaro выступили против инициативы, предполагающей передачу Киеву танков Leclerc. Критикуя эту идею, они выразили свое мнение под постом со статьей в Twitter, в которой говорится о том, что Франции и Германии предстоит решить, будут ли они поставлять Украине свои танки.
«Спасибо за продление войны и прежде всего за увеличение количества убитых украинцев..отлично продуманное [решение]», «Ура, грядет третья мировая», — написали пользователи с никами Lwashiga Didier и Le Normand.
«Я так понимаю, это для того, чтобы снизить напряженность [конфликта]?», «Ну вот, а почему бы нам не поставить палача из батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на пост президента Франции? Это было бы быстрее, не так ли?» — задались вопросами Anti-Sceptique и Camille2022.
Среди комментаторов нашлись и те, кто обрушились с критикой на президента страны.
«Макрон — человек, который уничтожит Францию до конца» — заметил пользователь Red Dington.
«А дальше что? С другой стороны, мы могли бы отправить нашего президента», — предложил Concombre Masqué.
Ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом настаивал на том, чтобы Франция предоставила Киеву танки Leclerc. Кроме того, убедить поставить танки собственного производства хотят Берлин. Как стало известно СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом рассказал, что одобрит поставки танков Leopard 2, если на такой же шаг пойдут в Вашингтоне.