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14:58, 19 января 2023Интернет и СМИ

Французы раскритиковали отправку Украине танков Leclerc

Читатели газеты Le Figaro выступили против передачи танков Leclerc Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Читатели газеты Le Figaro выступили против инициативы, предполагающей передачу Киеву танков Leclerc. Критикуя эту идею, они выразили свое мнение под постом со статьей в Twitter, в которой говорится о том, что Франции и Германии предстоит решить, будут ли они поставлять Украине свои танки.

«Спасибо за продление войны и прежде всего за увеличение количества убитых украинцев..отлично продуманное [решение]», «Ура, грядет третья мировая», — написали пользователи с никами Lwashiga Didier и Le Normand.

«Я так понимаю, это для того, чтобы снизить напряженность [конфликта]?», «Ну вот, а почему бы нам не поставить палача из батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на пост президента Франции? Это было бы быстрее, не так ли?» — задались вопросами Anti-Sceptique и Camille2022.

Среди комментаторов нашлись и те, кто обрушились с критикой на президента страны.

«Макрон — человек, который уничтожит Францию ​​до конца» — заметил пользователь Red Dington.

«А дальше что? С другой стороны, мы могли бы отправить нашего президента», — предложил Concombre Masqué.

Ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом настаивал на том, чтобы Франция предоставила Киеву танки Leclerc. Кроме того, убедить поставить танки собственного производства хотят Берлин. Как стало известно СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом рассказал, что одобрит поставки танков Leopard 2, если на такой же шаг пойдут в Вашингтоне.

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Варвара Кошечкина
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