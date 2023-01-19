Пасечник назвал сроки формирования избирательной комиссии ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что избирательную комиссию региона сформируют до 10 марта

В соответствии с новым законом о выборах депутатов представительных органов разного уровня избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) будет сформирована до 10 марта. Об этом в в своем Telegram-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник отметил, что в избирательную комиссию региона первого состава войдет 12 членов. Политик добавил, что территориальные комиссии будут сформированы не позднее 1 мая 2023 года, а участковые появятся не позднее 15 июля, их полномочия составят пять лет.

По словам врио главы ЛНР, законом также предусмотрена возможность формирования специальных территориальных комиссий для проведения дистанционного электронного голосования. «Уже в сентябре этого года состоятся выборы, которые должны пройти организованно и в полном соответствии российским стандартам и законодательству,» — заверил Пасечник.

Ранее сообщалось, что российских региональных и муниципальных народных избранников захотели освободить от обязательного декларирования доходов и имущества. Группа депутатов и сенаторов планирует внести в Госдуму соответствующий законопроект.