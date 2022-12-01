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04:57, 1 декабря 2022Россия

Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций

«Ъ»: региональных и муниципальных депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Группа депутатов и сенаторов в четверг, 1 декабря, планирует внести в Госдуму законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных народных избранников, работающих на общественных началах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документом предполагается внесение поправок в законы «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции». Согласно им, региональные и муниципальные депутаты, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут подавать декларации только перед выборами, а после них — только в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года. Если таких расходов у депутата не было, ему будет достаточно сообщить об этом, не подавая декларации.

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Аналогичным образом от ежегодного декларирования доходов сейчас освобождены депутаты сельских поселений. Кроме того, согласно проекту, информацию о доходах всех депутатов хотят публиковать в обобщенном виде, без указания персональных данных.

Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников объяснил, что сейчас многие не хотят идти в законодательные органы из-за необходимости декларировать имущество. «Нужно уменьшить головную боль тем людям, которые хотят работать на общественных началах», — заявил он.

Ранее выяснилось, что в собственности российских сенаторов и их жен, помимо квартир и дач, находятся также и вилы, грабли и конюшня. Согласно опубликованным декларациям о доходах, супруга представителя Рязанской области Игоря Морозова владеет складскими помещениями, конюшнями, а также сельхозтехникой, в том числе вилами, граблями, косилками и сеялками.

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Марина Совина
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