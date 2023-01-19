В России потребовали увеличить выплаты медикам

«Ъ»: профсоюзы попросили увеличить выплаты медикам и расширить список их получателей

Два основных российских профсоюза медработников — профсоюз работников здравоохранения РФ и профсоюз «Действие» — потребовали от властей увеличить размер новых выплат для работников этой сферы, расширить список их получателей, а также дать четкие разъяснения по их начислению, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма организаций, направленные в правительство, Минздрав и Минтруд. В Минздраве подчеркнули, что основные параметры системы новых доплат уже утверждены.

Новые выплаты медикам были введены 31 декабря постановлением правительства №2568. Как заявил профсоюз работников здравоохранения РФ, с тех пор он уже получил множество обращений с просьбой разъяснить правила его применения, поэтому властям необходимо выпустить методические рекомендации. В них, в частности, следует прописать, что пособия не облагаются НДФЛ, а за их задержку работодатель должен нести ответственность по 236-й статье Трудового кодекса, считают в организации.

Кроме того, необходимо уточнить, имеют ли право на выплаты работники с особенностями трудоустройства, такие как работники межрайонных больниц, организованных из центральных районных и районных больниц, принимающие в травмпунктах и женских консультациях, а также персонал бригад скорой помощи, ее стационарных отделений, центров медицины катастроф. В круг получателей, по мнению профсоюза, также должны войти водители машин скорой. Профсоюз «Действие», в свою очередь, предложил также включитть в список медсестер-анестезисток и медсестер на приеме вызовов.

Профсоюз работников здравоохранения указал, что при расчете размера выплаты работникам должны учитываться районные коэффициенты, например, коэффициенты за работу в особых климатических условиях. По данным «Ъ», правительство собиралось применить этот механизм, но в опубликованной версии постановления он не прописан. Профсоюз «Действие» счел необходимым рассчитывать выплаты, исходя из фактически отработанных часов по внешнему и внутреннему совместительству, часов сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Представители Минздрава подтвердили изданию получение писем и подчеркнули, что некоторые предложения «уже приняты в работу». Отсутствие в списке получателей выплат персонала стационаров крупных городов и водителей машин скорой помощи ведомство объяснило тем, что пособия являются «мерой социальной поддержки работников в медицинских организациях», а не новыми подходами к формированию системы оплаты труда медиков.

Введение с 2023 года новых доплат для медработников анонсировал президент России Владимир Путин в декабре 2022-го, а в январе соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагалось, что зачислять средства могут начать после урегулирования технических вопросов в первом квартале, задним числом с 1 января. Выплаты будут составлять от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей, среди получателей — более 1 миллиона человек (всего в отрасли занято 2,5 миллиона человек).