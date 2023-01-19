Раскрыты подробности программы нового бала Met Gala

Анна Винтур выбрала в качестве своих соведущих Met Gala Дуа Липу и Роджера Федерера

Журналисты Vogue раскрыли подробности программы нового бала Met Gala, посвященного дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года. Детали появились на сайте издания.

Известно, что главный редактор американского Vogue Анна Винтур в качестве своих соведущих вечера выбрала певицу Дуа Липу, актрису Пенелопу Крус, теннисиста Роджера Федерера и сценаристку Михаэлу Коэл. При этом список гостей, которых пригласят на красную ковровую дорожку мероприятия, организаторы все еще не опубликовали.

Согласно материалу, тема дресс-кода звучит следующим образом — «в честь Карла». Отмечается, что знаменитости посетят Met Gala как в нарядах авторства самого Лагерфельда, так и в образах, вдохновленных личностью модельера. Кроме того, авторы не исключают, что некоторые звезды могут выйти в свет в одежде из актуальных коллекций модного дома Chanel, которым на протяжении десятилетий руководил дизайнер.

Креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в больнице 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».