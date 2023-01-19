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11:30, 19 января 2023Мир

МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова

МИД РФ: потребовавший извинений от Лаврова Еврейский конгресс дискредитировал себя

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не будет принимать во внимание претензии Европейского еврейского конгресса к министру иностранных дел России Сергею Лаврову из-за сравнения политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. Об этом «Ленте.ру» заявили в МИД РФ.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Европейский еврейский конгресс счел неприемлемыми сравнения политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. «Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста», — отметил президент организации Ариэль Музикант.

Заявление Лаврова прозвучало 18 января во время пресс-конференции. «Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕС и НАТО», — сказал он.

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Лавров не в первый раз использовал аналогию с Гитлером. В начале октября он говорил, что США «подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией, так же как в свое время Гитлер поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз».

В мае интервью министра, в котором он высказал предположение о еврейских корнях Гитлера, вызвало большой резонанс. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ложью заявление российского дипломата. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений от Москвы. Позже офис премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщил, что российский президент Владимир Путин принес извинения.

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Мария Сметанина
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