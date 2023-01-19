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18:24, 19 января 2023Россия

16-летняя студентка «Синергии» избила в туалете молотком другую ученицу вуза

В Москве студентка «Синергии» напала в туалете вуза на другую ученицу и избила молотком

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве студентка «Синергии» избила молотком другую ученицу вуза. Об этом сообщает Baza.

По информации канала, 16-летняя россиянка напала на 17-летнюю девушку в туалете университета и нанесла ей два удара молотком по голове. Пострадавшей удалось вырваться и добежать до преподавателей, которые вызвали полицию.

Как пишут авторы поста, задержанная студентка объяснила свой поступок желанием привлечь внимание однокурсников. Медики диагностировали у нее шизофрению и на несколько месяцев поместили в психиатрическую клинику.

Кроме того, следователи начали проверку охраны «Синергии», которая пропустила в вуз ученицу с молотком, сообщил канал.

Ранее в Новосибирске на 16 лет осудили студента, зарезавшего одногруппника, к которому приревновал девушку. Убийство произошло в феврале 2021 года на территории Новосибирского государственного технического университета на глазах россиянки. Через месяц 18-летняя студентка покончила с собой.

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Константин Лысяков
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