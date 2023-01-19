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02:50, 19 января 2023Мир

В МАГАТЭ оценили вероятность происшествия на украинских АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси допустил происшествие на АЭС на Украине в любой момент
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал возможность чрезвычайного происшествия на одной из атомных электростанций (АЭС) Украины. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Гросси оценил вероятность ЧП на украинских АЭС и допустил его в любой момент при отсутствия зоны безопасности.

«Сегодня может быть спокойная ситуация, а на следующий день может начаться обстрел. И это происходило. И когда происходит обстрел или прерывается внешнее питание, и реакторы не охлаждаются, происходит расплавление», — объяснил он.

По словам Гросси, нельзя назвать вероятность происшествия, например, в восемь из десяти, поскольку она быстро меняется и иногда является нулевой, а через десять секунд уже становится максимальной. «Поэтому нужно действовать сейчас», — заключил он.

Ранее Гросси объявил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС. «Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена», — обещал он.

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Марина Совина
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