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08:27, 19 января 2023Мир

В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине и будущим войнам

Замглавы НАТО Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и будущим войнам

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Участники Североатлантического альянса должны быть готовы к затяжному конфликту на Украине. С таким призывом выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает CNN.

Обращаясь к руководителям оборонных ведомств на заседании военного комитета НАТО в Брюсселе, Джоанэ заявил, что союзники должны больше инвестировать в оборону, наращивать свои мощности по производству оружия и боеприпасов и «готовиться к возможным будущим войнам». Он также призвал перестать недооценивать Россию.

«У нас нет признаков того, что цели [президента России Владимира] Путина изменились. Так что мы должны быть готовы к долгому пути. 2023 год будет трудным. И нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал замглавы альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Украине единственным способом договориться с Россией. «Президент Путин не проявляет никаких признаков подготовки к миру, и поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя. Это поворотный момент в войне, который требует значительного увеличения поддержки Украины», — сказал генсек в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

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Анжелика Бережная
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