Российского начальника УГИБДД заподозрили в выдаче красивых номеров для машин

В Тюмени начальника УГИБДД заподозрили в незаконной выдаче красивых номеров для машин

В Тюмени начальник регионального управления ГИБДД попал под подозрение в выдаче красивых номеров для машин. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, с момента назначения подозреваемого на пост госзнаки с одинаковыми цифрами и буквами стали более доступны. С февраля по ноябрь 2022 года были выявлены десять эпизодов незаконной выдачи номеров. Среди их обладателей оказалась дочь губернатора Тюменской области. Материалы дела переданы в Следственный комитет, проводится проверка.

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