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05:30, 19 января 2023Путешествия

Россиянка раскрыла способ не разориться в одном из самых дорогих городов Европы

Российская тревел-блогерша порекомендовала искать варианты проживания в Париже на Airbnb

Фото: Connor Houtman / Unsplash

Российская тревел-блогерша посетила Париж и раскрыла способ не разориться в одном из самых дорогих городов Европы. Своими советами она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор блога порекомендовала туристам искать варианты проживания не только на Booking.com, но и на Airbnb, поскольку последний сервис предлагает кратковременную аренду апартаментов и квартир, что выгодно при путешествии несколькими парами.

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Также россиянка рассказала о способе сэкономить на такси в столице Франции: девушка предложила скачивать местные мобильные приложения, предлагающие скидки на первые поездки или предоставляющие бесплатные поездки за приглашение новых пользователей.

Что касается питания, выгоднее всего туристам посещать бистро, а также искать в интерне заведения по отзывам. «Мы находили места, где можно поесть за 15 евро по формуле, где выбираешь антре, основное блюдо, напиток и десерт. Это здорово, потому что в обычном заведении одно только блюдо будет стоить около 17 евро», — высказалась она.

Ранее британская исследовательская компания Euromonitor International представила ежегодный рейтинг самых популярных у туристов городов — TOP 100 City Destinations Index 2022. Так, самым популярным городом назван Париж. Отмечается, что верхнюю строчку в рейтинге он занимает уже второй год подряд. «Серебро» получил Дубай. За ним следуют Амстердам и Мадрид.

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Валентина Процкова
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