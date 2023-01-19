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09:10, 19 января 2023Наука и техника

Атмосферная пыль нивелировала потепление от парниковых газов

Nature: атмосферная пыль оказалась способна нивелировать потепление от парниковых газов

Фото: shutterstock

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что атмосферная пыль способна частично нивелировать эффект потепления, вызванный парниковыми газами. О результатах работы сообщается в журнале Nature Reviews Earth and Environment.

Атмосферная пыль — это микроскопические частицы, переносимые пыльными бурями в пустынях, она оказывает общее охлаждающее действие на планету, которое полностью скрывает потепление, вызванное парниковыми газами. По подсчетам ученых, количество пыли в пустынях выросло примерно на 55 процентов с середины 1800-х годов, что усилило охлаждающий эффект для планеты. Без увеличения количества пыли планета потеплела бы примерно на 0,06 градуса по Цельсию. Учитывая опасные темпы повышения общей температуры, каждая сотая градуса имеет значение.

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Эффект климатического охлаждения достигается за счет рассеивания пылью солнечного света и облаков. Помимо этого, она способна затемнить снег и лед, что приводит к их большему поглощению тепла. Также пыль стимулирует выработку железа и фосфора, которые затем попадают в океан и способствуют росту фитопланктона, поглощающего углекислый газ, тем самым создавая дополнительное остужение.

Если же уровень пыли снизится или даже просто перестанет расти, то потепление может усилиться, считают ученые. Поэтому параметр атмосферной пыли необходимо включать в климатические модели для адекватных прогнозов изменений. Однако, поскольку существует множество природных и антропогенных факторов, которые способны привести к увеличению или уменьшению уровня пыли, эксперты пока не могут точно спрогнозировать, как изменится количество атмосферной пыли в ближайшие десятилетия.

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Елена Апазиди
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