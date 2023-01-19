Наркоторговцы угнали самолет, забыли про топливо и погибли

Diario Norte: пятеро преступников погибли при падении украденного ими в Аргентине самолета

Пятеро преступников погибли при падении угнанного ими легкомоторного самолета Cessna-206 в аргентинской провинции Чако. Об этом пишет местное издание Diario Norte.

Отмечается, что злоумышленники, также подозреваемые в торговле наркотиками, забыли открыть подачу топлива. Из-за этого воздушное судно потерпело крушение неподалеку от аэродрома.

По информации издания, самолет был украден из аэроклуба города Вилья-Анхела и принадлежал местному фермеру. Авиакатастрофа произошла в семи километрах от взлетной полосы. «Если бы он упал в городе, это была бы трагедия», ― подчеркнул прокурор Серхио Риос, занимающийся расследованием дела.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Процесс опознания погибших затрудняется тем, что при падении самолета начался пожар, в котором их тела полностью сгорели.

Ранее в январе на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту лайнера находились 4 члена экипажа и 68 пассажиров, среди них четверо россиян. Все 72 человека погибли.

