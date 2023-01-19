Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:11, 19 января 2023Россия

Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен бойцами ВСУ

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен в районе Белогоровки военными ВСУ
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшими в плен в районе Белогоровки. Он разместил видео в своем Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал кадры и раскритиковал действия украинских военных. «"Кололи дрова, копали ямы" — это вся подготовка мобилизованных новобранцев», — подчеркнул он.

На видео трое пленных бойцов ВСУ сообщили, что прибыли в зону боевых действий два дня назад. Один из них рассказал, что товарищи оставили его в землянке одного. Когда военный вылез, то его сослуживцы уже ушли. На фоне грохотов он «упал, запутался в ветках, отключился».

Позже солдат услышал призыв не бояться, встать и бросить свой автомат. «У меня автомата не было, я бронежилет отстегнул... меня человек почти на руках вынес с леса, у меня ноги отказали... с "Ахмата" батальона"», — заключил пленный.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков назвал число солдат ВСУ, сдавшихся в плен при зачистке Соледара. По его словам, «какого-то огромного количества пленных там нет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Администрация Байдена заявила о готовности помочь Украине для удара по Крыму
Украинские школьники затравили польского учителя
Выглядящая на 25 лет 44-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
В США прокомментировали шансы Украины на победу
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Европы к диалогу
Военный аналитик предрек НАТО поражение
В постпредстве РФ при ЕС заявили о желании Брюсселя сохранить контакты с Москвой
Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен бойцами ВСУ
В Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.