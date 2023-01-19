Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен бойцами ВСУ

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен в районе Белогоровки военными ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшими в плен в районе Белогоровки. Он разместил видео в своем Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал кадры и раскритиковал действия украинских военных. «"Кололи дрова, копали ямы" — это вся подготовка мобилизованных новобранцев», — подчеркнул он.

На видео трое пленных бойцов ВСУ сообщили, что прибыли в зону боевых действий два дня назад. Один из них рассказал, что товарищи оставили его в землянке одного. Когда военный вылез, то его сослуживцы уже ушли. На фоне грохотов он «упал, запутался в ветках, отключился».

Позже солдат услышал призыв не бояться, встать и бросить свой автомат. «У меня автомата не было, я бронежилет отстегнул... меня человек почти на руках вынес с леса, у меня ноги отказали... с "Ахмата" батальона"», — заключил пленный.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков назвал число солдат ВСУ, сдавшихся в плен при зачистке Соледара. По его словам, «какого-то огромного количества пленных там нет».