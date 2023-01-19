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15:19, 19 января 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об обмане и отправке на передовую

Украинский военнопленный Заярный рассказал, что его обманом отправили на передовую

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинский военнопленный Ярослав Заярный заявил, что ему пообещали службу в родной области, однако обманули и отправили на передовую. Его цитирует РИА Новости.

«Да, говорили, что будем возле своей семьи служить. Никаких боевых действий не буду проходить. Но все случилось наоборот», — рассказал военный. Как он утверждает, его формирование почти сразу после недолгого курса обучения было отправлено на передовую.

Заярный служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Он получил ранение во время боя, а затем попал в плен под Кременной. Российские врачи оказали помощь украинскому военному. Как отмечается, в настоящее время Заярный лечится в одной из больниц Луганской народной республики. Военнослужащий подчеркнул, что вопреки пропаганде украинских властей медики России делают все для его лечения, за это он выразил им искреннюю благодарность.

Ранее пленный военный украинской армии сообщил, что командование говорит о зверствах в российском плену, а также не дает грамотных и внятных указаний. Как он утверждает, руководство держало их в неведении. По его словам, российские силы достойно относятся к пленным.

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Кристина Есикова
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