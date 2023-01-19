Великобритания поставит Украине более 200 единиц бронетехники

Британия поставит Украине более 200 единиц бронетехники вместе с 14 танками Challenger 2

Правительство Великобритании поставит Украине более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, передает ТАСС.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции со канадской коллегой Мелани Жоли.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Эскадрон из 14 танков будет направлен на Украину поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Отмечается, что передача танков выведет поддержку Киева Соединенным Королевством на новый уровень.